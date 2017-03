Recursos para departamentos no pueden enredarse en trámites: Gobernador de Bolívar

La II Cumbre de Gobernadores 2017 se realizó este viernes en Coveñas, Sucre. A ella asistió el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, quien se mostró interesado por los temas como vías terciarias, postconflicto que se tocaron en el evento; el cual fue instalado por el vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras.

"Los recursos de la nación no pueden enredarse en los trámites y el centralismo, el cual no nos permite avanzar. El pos conflicto debe generar desarrollo con vías para La Paz y las necesitamos ya", comentó Dumek Turbay.

Para el gobernador de Bolívar, la cumbre arroja un balance positivo, teniendo en cuenta que la Región Caribe se fortalece para seguir progresando.

"Temas importantes, como vías terciarias para La Paz, la posibilidad real de discutir los problemas qué hay con el no POS, vamos a hacer una mesa de entendimiento con el Ministerio de Salud porque tenemos claro que el no POS ya no se puede pagar por parte de los departamentos, la eterna lucha por la descentralización de nuestras regiones. También estamos de acuerdo en que debemos tener un apoyo en el turismo para La Paz, para generar progreso y desarrollo", concluyó Turbay.