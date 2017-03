Proceso de carril sólo bus en Armenia no es irregular: Secretaria de tránsito

Por eso la funcionaria señaló que se siente tranquila, ante la apertura de investigación disciplinaria que inició la Procuraduría General de la Nación en su contra y contra la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia, luego de la demanda presentada por el abogado Jhon Jairo García, quien ha solicitado la nulidad del acto administrativo que fijaba el carril sólo bus, por presuntas irregularidades en este caso.

“Es un tema que se viene manejando desde el 2013, sobre la implementación del carril solo bus, hay que esperar los resultados y me parece muy apropiado que la Procuraduría revise el tema, y que si el abogado se refiere a una demanda, pues que haga lo propio y nosotros también tenemos el derecho a la defensa y a la contradicción. Es para decirle a la ciudadanía que para todo existen los actos administrativos que expidió la doctora Luz Piedad, todo tiene sus soportes, sus estudios, hay que recordarles a la ciudadanía y al abogado que maneja este tema, que la primera autoridad de tránsito es el alcalde y que es el alcalde el que toma las medidas y aquí no hay estudios falsos, eso me parece muy delicado”, dijo Martínez.

La secretaria de tránsito agregó que todo tiene un debido proceso, sin embargo no se descartan acciones legales contra el abogado Jhon Jairo García, por presuntas calumnias.