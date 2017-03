Paralizada la mina de sal en Manaure, La Guajira

105 obreros de la mina de sal en Manaure, La Guajira paralizaron actividades de manera indefinida por presuntos incumplimientos y atropellos laborales por parte de la empresa Big Group Salinas.

Según Carlos Gómez, presidente del sindicato de trabajadores, están exigiendo que trabajadores que laboran de manera indirecta sean incluidos en la nómina de empleados, ya que cumplen labores complejas sin ningún tipo de beneficios laborales.

“Como si fuera pocos nos adeudan una importante suma de dinero que no han cancelado, y esto ha llevado a que muchos trabajadores tengan sus sueldo embargados” expresó Carlos Gómez.

Aunque Big Group no se ha pronunciado sobre el particular, un directivo de la entidad le dijo a Caracol Radio que la empresa respeta las vías de hecho pero no las comparte.

Solicitarán que un tribunal de arbitramiento entre a mediar en este conflicto, ya que según la empresa están cumpliendo con todas las condiciones de ley, además de los acuerdos pactados con los empleados.

Mientras continúa la crisis laboral, sigue el aumento de la crisis económica de las salinas, toda vez que Big Group está incumpliendo compromisos de exportación de sal.

A esto suma el alto índice de explotación y transporte ilegal de sal que se vive en la zona, lo que genera constantes diferencias entre la empresa, la Fuerza Pública y la población indígena de Manaure.