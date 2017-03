Se hizo la presentación del programa "Quibdó cómo vamos"

El alcalde, Isaías Chalá Ibargüen, y su equipo de gobierno participaron en el lanzamiento del programa #QuibdóCómoVamos, el cual, tiene como finalidad hacer el seguimiento y evaluación de la calidad de vida en la ciudad, mediante encuesta de percepción ciudadana.

En el evento, hicieron presencia diferentes instituciones, como el Ministerio de Medio Ambiente, Viceministerio de Cultura, Cámara de Comercio, Fundación Corona, Diócesis de Quibdó, Codechocó, Fundación Liderazgo y Democracia, Aguas del Atrato, ICBF, Policía Nacional, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), UTCH, FUCLA, Agencia de Promoción de la Investigación "Invest In Chocó", entre otras.

"Felicitamos a las organizaciones que tuvieron esta iniciativa, ya que, por primera vez, nosotros tenemos unas cifras tan reales, para conocer cómo estamos, si nosotros no sabemos cómo estamos no es fácil avanzar, no es fácil crecer"; expresó el alcalde, Isaías Chalá.