Unidad de víctimas reconoce que hay alerta por asesinato de líderes sociales

El director de la Unidad Nacional de Víctimas, Alan Jara, rechazó los últimos asesinatos de líderes en Antioquia y especialmente en Medellín y el Área Metropolitana, donde en menos de 24 horas han muerto dos activistas de derechos humanos en hechos violentos que son materia de investigación.

Advirtió que tras los crímenes en varias zonas del país hay aleta entre las diferentes autoridades, quienes buscan un trabajo articulado para evitar que este tipo de sucesos sigan ocurriendo.

“Encender todas las alertas para que eso no suceda y sé que aquí es una gran preocupación, no solamente desde el gobierno nacional, sino también de las autoridades cómo es la gobernación y de la alcaldía que tienen esa prioridad en su acción, pero además de rechazar con toda vehemencia y decir que es inaceptable que se quite la vida de un ser humano”, sostuvo el señor Jara.

En tanto la secretaria de gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, señaló que se toman medidas conjuntas para identificar los defensores de derechos humanos y líderes sociales, más vulnerables.

“Tenemos todas las alertas y venimos con la Defensoría del Pueblo diseñando una estrategia para identificar los defensores de Derechos humanos, porque actualmente no tenemos claro en qué zonas están”, admitió la funcionaria.

En Urabá, además, hay aleta temprana por supuestas amenazas de comunidades indígenas, por lo que podría haber desplazamientos.

La Unidad Nacional de Víctimas exhortó a la Fiscalía General de la Nación para que avance rápidamente en los procesos de investigación; y a la Unidad Nacional de Protección para que garantice la seguridad de los líderes amenazados.