“Veo un Ministro Defensa totalmente desenfocado” Ex Presidente del Concejo de Cúcuta

“Veo un Ministro de Defensa, totalmente, desenfocado, una cosa son las cifras de seguridad en el último mes y otra cosa es la percepción de seguridad que tienen los cucuteños” manifestó el Ex Presidente del Concejo de Cúcuta, Víctor Suárez.

El dirigente político, afirmo que a los cucuteños le dieron “contentillo”, señalo que el número de uniformados que llegaran a Cúcuta es mínimo frente a las necesidades que se requieren para atender la ola delincuencial que enfrenta la ciudad.

“Para mí, como Concejal de la ciudad, 170 hombres como aumento en el pie de fuerza, es algo irrisorio, es algo que la ciudad no merece, la ciudad necesita por lo menos 500 hombres de la policía nacional para poder reforzar todos los sistemas de seguridad, pero seguiremos trabajando en eso, pidiéndole al gobierno nacional, no es lo que esperábamos…” expresó.

Por su parte, la comunidad, coincide en las apreciaciones, “Es el colmo que los Ministros lleguen y digan que no está pasando nada, como ellos no viven acá y las autoridades maquillan las cifras y dicen que la gente no denuncia para no mostrar la verdadera realidad” manifestó, Wilmer Suárez, Edil de la comuna número nueve.

Aunque respetan la institucionalidad, reiteran que a la comunidad hay que hablarle con la verdad sin desconocer los esfuerzos institucionales por mejorar el tema de seguridad que en estos caso se quedaron cortos por la coyuntura socio económica y de migración que enfrenta la capital de Norte de Santander.