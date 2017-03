Mineducación pide a ‘pilos’ ponerse al día con documentos en Icetex para girar ayudas económicas

La Ministra de Educación Yaneth Giha reiteró que los únicos pilos a los que aún no se les paga las ayudas prometidas por el gobierno, son los que todavía no tienen tarjetas bancarias. Las transacciones habrían rebotado porque, al parecer, los estudiantes no tienen la tarjeta del Banco Popular, o cambiaron de documento y no le informaron al Icetex.

“No podemos desembolsar hasta que los estudiantes no tengan la tarjeta del banco en la cual realizar el desembolso. Además, hay estudiantes que tenían antes tarjeta de identidad y ahora tienen cedula, y han demorado en reportar ese cambio al Icetex. La demora en ese trámite nos ha retrasado, y es por esto que no les hemos podido pagarle a muchos estudiantes. Pero con seguridad hemos entregado en los términos establecidos más de 20 mil ayudas, pero todos los ‘pilos’ que tienen sus papeles en orden han recibido su desembolso”, señaló la jefe de la cartera de educación.

Recordó que para que los estudiantes pilos reclamen su dinero girado a través del Icetex, deben tener la tarjeta recargable del Banco Popular.