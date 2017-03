En el Aeropuerto de Pereira los usuarios de Avianca protestan contra la aerolínea

Desde el medio día de este miércoles, cuando por causas del clima se cerró el aeropuerto, se han estado represando los viajeros de la aerolínea Avianca que, a pesar de que se abrió de nuevo el aeropuerto, no fueron evacuados en los vuelos siguientes.

Amanecieron en la sala de espera cerca de 50 personas a las que cada hora les anunciaban un nuevo itinerario, pero a quienes cerca de las 12:50 de la madrugada finalmente les cancelaron el vuelo.

Ellos reclaman que no hay información adecuada de Avianca, "entendemos perfectamente que haya cierre del aeropuerto por mal tiempo, pero no es justo que después los viajeros de todas las otras aerolíneas empiecen a salir y nosotros sigamos aquí. Avianca no da información y al final nos despacharon con un paquete pequeño de achiras", dijeron a Caracol Radio los viajeros.

En la mañana de este jueves les dijeron que los trasladarían a Armenia para salir desde allí, o les dieron la opción de esperar a que haya cupo en un vuelo desde pereira luego del medio día.

"Hacen con nosotros lo que quieren y con la complicidad de la Aeronáutica Civil. No hay quien regule esto", protestaron.