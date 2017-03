Dramática situación carcelaria por hacinamiento en Antioquia

Doña Lucía Metaute* lleva a cuestas la desesperación y la angustia de tener un familiar en una cárcel. Esa amargura se le acrecienta al saber que su sobrino, quien “cometió un error” y por eso está preso, padece una enfermedad que no recibe el tratamiento adecuado en el penal donde lo tienen.

“Es una situación muy inhumana; no sé cómo unos seres humanos que algún día cometen un error, no puedan tener los derechos que tiene cualquier ser humano. Me siento muy triste me siento desconsolada, no sólo por mi familiar, sino por todo ser humano que se encuentra allá. Ojalá todos estos mensajes les mueva el corazón”, lamenta doña Lucía, en diálogo con Caracol Radio, mientras espera en la puerta del sótano para arribar al Palacio de Justicia de Medellín.

Como la de doña Lucía hay muchas otras historias y clamores para que los reclusos, sean solo capturados, o sindicados o condenados, reciban un mejor trato, sean tenidos en mejores condiciones y haya en este país adecuados espacios para la reclusión ya sea transitoria y definitiva para purgar las penas a las que hayan sido condenados.

“Él está muy enfermo, tiene una mano que está perdiendo en la cárcel”, dice otro de los familiares de un interno, en el mismo lugar, con la misma angustia y la misma esperanza de doña Lucía.

Otros tratan de exponer, de relatar o describir lo que padecen sus seres queridos en las cárceles de Medellín y Antioquia debido al altísimo hacinamiento que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, llamó “desmesurado”, y el Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, considera “inhumano”, algo que no había visto nunca.

“Ah no, horribles, horribles, porque imagínese que a él lo tiene a 6 horas de acá y no, son horribles, porque él ha estado muy enfermo: que no hay droga para darle, que no hay droga para nada; les ponen el agua una hora, la luz una hora y muy mala alimentación”, añadió otra madre de familia.

Todos a una aseguran que lo más grave, quizá por encima del hacinamiento es la precaria atención a los quebrantos de salud de los presidiarios en las cárceles en Antioquia, y peor aún, lo que se vive en las reclusiones de paso en las estaciones de Policía o en los calabozos del Palacio de Justicia o del edificio de la Fiscalía (conocido comúnmente como búnker, ubicado en el barrio Caribe de Medellín).

“Él me comenta que eso allá es horrible: las comidas en muy mal estado, que allá el patio donde él está, se está cayendo; mejor dicho, es una penitencia”, relató a Caracol Radio otra parienta de un presidiario.

*nombre cambiado

Cortesía: Defensoría del Pueblo

Gobierno antioqueño clama

Las cifras reveladas por el gobernador Luis Pérez sobre cárceles de Antioquia muestran una radiografía de lo que se vive en esos establecimientos, que no dan abasto con la cantidad de reclusos que contienen, y la seria dificultad para resolver estos problemas de la justicia en el país.-

“Nosotros tenemos en los lugares de las oficinas metropolitana (de la policía) cerca de 700 detenidos y tenemos en el búnker de la Fiscalía cerca de 39 detenidos porque no han podido ser enviados a ninguna cárcel. Eso es grave; pero más grave es que tenemos que destinar 160 policías a cuidar los 700 detenidos que están en las estaciones de policía. Eso nos mina el trabajo de la Policía”, enumeró el mandatario seccional, sobre esta realidad.

Pero hay más: “Tenemos 3 mil 224 sindicados en detención domiciliaria, tenemos casa por cárcel, 4 mil 163, tenemos también con brazalete digital libres 697 y otro asunto que se llama control electrónico, 136; o sea tenemos 8 mil 200 personas por fuera de las cárceles. En estos dos meses, 200 (de esos beneficiados con casa por cárcel o brazaletes) han sido detenidos cometiendo delitos”.

Insistió en que el Gobierno Nacional debe asuir cuanto antes la responsabilidad de encontrar una solución a estos problemas.

“Yo le he solicitado al señor ministro de justicia que nos acompañe en un Consejo de seguridad para tratar solamente el tema de las cárceles. El tema de las cárceles es bastante preocupante”, confirmó el señor Pérez Gutiérrez.

Cortesía: Defensoría del Pueblo

Sindicato del Inpec cierra ingresos

El presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios en Antioquia, Luis Alberto Pinzón Zamora, advirtió que la vulneración de los derechos humanos de los presos y hasta de los propios guardianes es crítica, porque el hacinamiento causa epidemias de enfermedades respiratorias, además de las infecciones virales y de bacterias por las pésimas condiciones de higiene.

“En estos momentos en las cárceles de Antioquia hay una sobrepoblación del 74%, vemos hoy como en Apartadó hay un hacinamiento del 300%, en La Ceja un 200%, en Caucasia un 160%, por lo que tienen que dormir a la intemperie”, describió Pinzón Zamora.

Ante el hacinamiento y el mal estado de la infraestructura en las cárceles han decidido utilizar espacios no aptos para la reclusión de estas personas, lugares que no cuentan con las condiciones sanitarias y pone en riesgo la integridad y seguridad de los presos y de los guardianes.

“Tenemos situaciones graves como en el caso de Caucasia, en el patio a la intemperie, los presos tienen la obligación de dormir, porque no hay celdas destinadas para tal fin y si llueve deben arrinconarse. Cárceles que manejan Pico y Placa para dormir o dormir en el baño, otras cárceles donde se tuvo que acondicionar los espacios no construidos”, relató Pinzón Zamora.

Cortesía: Defensoría del Pueblo

Asonal respalda cierre de ingresos

El presidente de Asonal Sindical Industria, Luis Fernando Otálvaro Calle, respaldó la decisión del sindicato del INPEC de no permitir el ingreso de más internos a las cárceles, y advirtió que ellos tienen que ser responsables de la integridad de los reclusos y guardianes.

Argumentó que es una posición consiente y que gobierno nacional debe explicar a los reclusos y a sus familias el futuro de los centros penitenciaros en el país y las soluciones urgentes que deberá aplicar en esta crisis.

“Estamos de acuerdo con las medidas tomadas del Inpec, consideramos que es necesario que se tome medidas por el desbordamiento del hacinamiento, pero además el tratamiento a los condenados y privados de la libertad son inhumanos y el estado debe intervenir”, estimó Otálvaro Calle.

Conceptúo que el gobierno nacional no se ha hecho responsable de la realidad de los penales, donde ni siquiera reciben un tratamiento médico de mediana calidad y mucho menos cuentan con los fármacos necesarios.

“La persona detenida goza de todos los derechos fundamentales y el estado tiene que garantizárselos y a los trabajadores de las cárceles garantizarles el trabajo en condiciones dignas, es imposible que un guarda del Inpec tenga que trabajar hasta 24 horas para garantizar la seguridad”, enfatizó Otálvaro Calle.