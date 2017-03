Más de 800 policías vigilarán el partido entre América y Nacional el domingo

Un total de 850 hombres y mujeres de la Policía Metropolitana de Cali, estarán a cargo de la seguridad de los asistentes, durante el encuentro futbolístico entre el América de Cali y Atlético Nacional, este domingo cinco de marzo en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

Habrán tres anillos de seguridad y el aficionado deberá tener la boleta en mano y se recomienda utilizar trasporte público para evitar la congestión al ingreso del estadio.

Entre las medidas para el encuentro deportivo: el ingreso para los aficionados será a partir de las dos de la tarde. No puede haber ingreso de armas blancas, armas de fuego, y objetos contundentes.

Se permitirá el ingreso de niños mayores de cinco años en la tribuna occidental y oriental, en la tribuna norte mayores de siete años y en la tribuna sur mayores de catorce años.

Está prohibido el ingreso de las barras del equipo visitante y además se recomienda no portar elementos alusivos. Para evitar la congestión vehicular se recomienda hacer uso del transporte público o si es el caso que varias personas se movilicen en un solo vehículo, dejar los vehículos bien asegurados en sitios autorizados y con vigilancia. Prohibido el papel picado y rollos de papel. Para el equipo local está autorizado sombrillas, trapos y granadas de humo alusivas al equipo, que será ingresadas por la logística del estadio.

No puede haber personas en estado de embriaguez ni bajo efectos de sustancias psicotrópicas. Tampoco se permite envases de vidrio, plástico y/o cartón. No portar objetos de valor, ni dejarlos dentro del vehículo. No dejar los documentos dentro del vehículo.

La Policía Metropolitana hace un llamado a la comunidad en general, para que durante el partido y una vez terminado este, mantengan un buen comportamiento y actitud.