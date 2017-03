Alcalde de Cali Maurice Armitage dice que escándalo en Metrocali es lo más triste que le ha podido pasar en su gobierno

Las dudas sobre la honestidad en esta administración es lo peor que nos ha podido pasar reconoce el alcalde de Cali Maurice Armitage, quien recordó que fue él, quien le pidió a la Controlaría de Cali las investigaciones y la auditoría exprés para saber que pasaba en Metrocali.

"Yo espero y confío, siempre he confiado, en que el Doctor Armando Garrido es un hombre de buena fe, un hombre bueno, no pongo en duda y ojalá no me equivoque sobre sus actuaciones", añadió el mandatario local.

"Nosotros los hombres públicos tenemos que estar sometidos a las investigaciones y si las investigaciones demuestran lo contrario que se ejerza la autoridad y justicia allí. No veo otra cosa que hacer distinta a eso", afirmó.

Reiteró el alcalde que considera muy triste lo que está pasando cuando estamos tratando de levantar al Mio.

"Que nos pase esto y que se extienda un manto de duda sobre la administración de Metrocali es muy triste que pase eso. Porque si en algo nos hemos cuidado y hemos luchado es contra la corrupción, de manera que para mi es muy triste. Por eso le he reiterado a las autoridades que se investigue hasta las últimas consecuencia lo que ha podido pasar allá", subrayó.

!La parte más complicada de todo es que caímos en manos de unas personas que nos han hecho mucho daño a esta administración y en ese sentido tengo que admitirlo y asumo la responsabilidad, por eso no me queda más camino que esperar los veredictos de la justicia en ese sentido",reiteró el alcalde caleño.

Según el mandatario local al nuevo Presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, quien asume el cargo el lunes 6 de marzo, le contará asumir este chicharrón.