Familia de Bucaramanga perdió más de $42 millones en falsa urbanización

Varias familias habitantes del Barrio El Porvenir de Bucaramanga explicaron que luego de invertir más de 42 millones de pesos en la urbanización San José, un proyecto de vivienda de la firma Esmart S.A. los responsables del desaparecieron.

Las inversionistas de este caso en específico son las hijas de Esperanza Mantilla, quien tiene un salón de belleza, sitio del cual fue ahorrando dinero para adquirir dos apartamentos. Sin embargo, al recordar la situación la voz de Esperanza se quiebra, deja escapar algunas lagrimas de impotencia y luego respira profundo y recobra la calma para afirmar que no es justo que estos señores se lleven la plata sin responder ante la justicia.

"En este momento no queremos nada más sino el dinero, no queremos que el liquidador nos de un cuaderno y un lápiz, no queremos un pedazo de tierra en Arboledas, ni mucho menos un computador, nosotros le entregamos el dinero a ellos en efectivo y queremos que nos lo regresen", explicó la señora Mantilla.

En promedio se presume que serían unas 711 familias las estafadas por la firma Smart que, luego de recibir los recursos, se declaró en quiebra, dejó los proyectos a medio construir y se esfumó sin dar explicaciones. Lo único que al parecer dejó fue un documento pegado a la pared de los proyectos urbanísticos que intentaba construir donde explica que la firma esta en un proceso en liquidación por parte de la Supersociedades.

Esta compleja situación además de dejar centenares de familias afectadas y terrenos a medio construir descubre una práctica que según los ciudadanos involucrados, debe ser castigada por las autoridades.