15 días más esperará la junta directiva del Aeropuerto para firmar inicio de obra

La junta directiva del aeropuerto Matecaña de Pereira, emitió un comunicado aclarando que no hay una relación directa de Odebretch con el Aeropuerto, en ninguna instancia.

Además explicando que el municipio de Pereira y el mismo Aeropuerto no han entregado nada de plata a ese consorcio, con el fin de desestimar los rumores que se han suscitado frente a la posibilidad de que termine la ciudad perdiendo dinero por culpa de la relación de CSS con Odebretch en la construcción de la Ruta del Sol.

Según Mauricio Vega, uno de los miembros de la junta representante del sector empresarial, "justamente decidimos hacer una APP para no tener que invertir directamente plata en esa modernización, así que hoy no hay ni un solo peso en riesgo. El riesgo es que decidiéramos no firmar el inicio de obra porque actualmente no hay ninguna razón jurídica para no hacerlo, y todos los conceptos de los abogados nos han indicado lo mismo", dijo.

En el comunicado, la junta del Aeropuerto aseguró que, "considerando la proporción de las denuncias públicas que se han hecho a nivel nacional y local, especialmente la declaración del Contralor General de la República el pasado jueves en la ciudad de Pereira, hemos decidido ampliar aún más la solicitud de información sobre el proponente ganador y la suscripción del contrato de APP a la misma Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, a quienes además pediremos su acompañamiento en el proceso, de igual se hará con la Fiscalía General de la Nación al Gobierno Nacional en cabeza de la Presidencia de la República y del Ministerio de Transporte, entre otros, para contar con todos los conceptos posibles sobre la continuidad de este proceso".

