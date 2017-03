Falta de atención: la mayor enfermedad en Pereira

No ha servido de nada la ley estatutaria de la salud y se evidencia en las largas filas de gente disgustada a las afueras de la EPS Cafesalud.

Allí se encuentran cientos de diferentes historias pero todas coincidentes en que a la gente no la atienden y normas como la eliminación de las autorizaciones médicas no se cumplen.

"Ayer vine a facturar y cuando llegué ya se habían acabado los fichos. Eran las 8:00 de la mañana", se queja un usuario.

"Estoy enfermo de la vista, luche y luche hace más de un mes y cada vez que vengo me dicen que vuelva", increpa otro.

"Yo tengo cáncer gástrico y las citas me las han dado para muy lejos. Me autorizan pero me dicen que no es prioritario y en el último reporte que me mandó el gastro dice que las consecuencias de la falta del tratamiento oportunamente son descompensación y muerte", revela una más de los ciudadanos que amanecen afuera de Cafesalud en la 30 de agosto con calle 52.

Entre esos casos, también están los de los usuarios de la EPS que van a reclamar medicamentos y les dicen que no hay, que vuelvan en una semana y los que son trasladados a especialistas a Manizales, Cali o Armenia, pero no pueden ir porque no tienen plata para los pasajes y la EPS no les paga el traslado aún cuando es su obligación.

Un panorama que se repite y frente al que los usuarios reclaman la veeduría de la Secretaría de Salud y las entidades defensoras de los derechos humanos que cuando se descuidan dejan avanzar el problema.