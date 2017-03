Primera captura por feminicidio en Pereira en 2017

Se trata de Luis Bernardo Marulanda Cardona, capturado por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones y el Gaula Militar en la calle 29 con carrera 8 en el centro de Pereira, por estar solicitado por una Fiscalía de la Unidad de Vida que lo investiga por el delito de tentativa de feminicidio agravada de la que fue víctima su esposa de 45 años.

Según el relato suministrado por la Fiscalía, "el hombre de 41 años, quien era mesero de una discoteca de la ciudad, fue denunciado el pasado 3 de febrero por su pareja con quien contrajo matrimonio en diciembre del año 2016. Ella aseguró que el día anterior cuando se encontraban en su casa mientras se planchaba el cabello, se desató una discusión porque le reclamó que consiguiera trabajo, pues hacía varios días lo habían despedido y le preocupaba que le faltaban varias cosas de uso personal y para la casa. De un momento a otro le quitó la plancha lanzándola al suelo, la tomó por el cuello y la empujó a la cama; la golpeó en la pelvis y le puso una de sus piernas en el pecho".

Añadieron al respecto de los hechos que, "con una mano la asfixiaba y con la otra la golpeaba en la cabeza y el rostro. Presuntamente mientras esto sucedía la amenazaba de muerte, la insultaba, le decía que si no la amara tanto, ya la hubiera matado, pero que si tuviera un arma a su alcance, ya se la hubiera vaciado. Cuando la mujer se estaba quedando sin respiración y casi que perdiendo el sentido, la soltó; posteriormente le llevó un insecticida y le dijo que tenía que tomárselo y que luego lo hacía él".

Según lo confirmaron las autoridades esta mujer estuvo retenida por más de 7 horas y finalmente pudo huir cuando el hombre se quedó dormido. Medicina Legal confirmó la versión de violencia y dio 25 días de incapacidad a la joven que se había estado escondiendo de su pareja desde entonces.

Aunque el hombre no aceptó los cargos imputados y su abogado alegó que se trataba de un maltrato intrafamiliar y no tentativa de feminicidio, el juez no acogió ese argumento. Hoy continuará la audiencia de medida de aseguramiento en la que la judicatura resolverá si se le impone o no medida restrictiva de la libertad en centro carcelario, la cual fue solicitada por el representante de la Fiscalía.