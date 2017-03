Sindicato del Inpec cerrará el ingreso de presos a 10 cárceles de Antioquia

Desde el próximo viernes, 3 de marzo, el sindicato del Inpec en Antioquia no permitirá el ingreso de sindicados y condenados a 10 centros carcelarios por la falta de acciones de fondo para contrarrestar la crisis en este servicio penitenciario.

Así lo confirmó Luis Alberto Pinzón Zamora, presidente seccional del movimiento sindical: “Tenemos 2 años de burla, 2 años de dilatación de parte del Estado colombiano. Por ello, el día 3 de marzo retomaremos nuevamente la jornada de dignificación hasta el cumplimiento de los acuerdos; esta jornada significa el no recibimiento de internos teniendo en cuenta la grave crisis de hacinamiento que tenemos en los establecimientos carcelarios”.

Especificó que por ejemplo en cárceles municipales de Caucasia, Ciudad Bolívar y Apartadó se tiene un hacinamiento del 300%, situación que obliga a los internos a dormir en el piso.

“Hoy vemos situaciones lamentables como el caso de Caucasia donde los internos duermen a la intemperie, duermen en los patios y en los momentos de lluvia se tienen que arrinconar, esas son condiciones lamentables, infrahumanas y violadoras de todo derecho, y que hoy se vive gracias a la indiferencia del Estado”, puntualizó el señor Pinzón Zamora.

Al conocer la determinación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió que no cesarán los operativos contra la delincuencia y la criminalidad, y el gobierno debe asumir la responsabilidad de la reclusión para los detenidos o capturados.

“Hoy no sólo están saturadas todas las cárceles, sino las estaciones de policía, hoy hay más de 600 personas detenidas en las estaciones de policía, más de 70 en el búnker de la fiscalía y no cabe una más, pero entonces cómo paramos los operativos, no podemos pararlos, aquí hay un tema de combate y lucha frontal contra la criminalidad y no vamos a parar los operativos, esto es un tema nacional”, sostuvo el mandatario local.

La Unión de Trabajadores Penitenciarios nuevamente insistió en el diseño y ejecución de un plan de acción urgente del gobierno nacional para evitar que haya un colapso del sistema carcelario.