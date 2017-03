Corte Suprema reanuda este 2 de marzo audiencia a Luis Alfredo Ramos.

Esta semana, en la Corte Suprema de Justicia, comienza la recta final para el proceso contra del expresidente del Senado y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, por presuntos nexos con paramilitares.

El pasado 23 de noviembre del 2016, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la medida de aseguramiento y dejó en libertad al exgobernador, quien volverá a ese alto tribunal para participar en los alegatos finales.

En las audiencias de alegatos, la defensa del exministro Ramos Botero solicitará la absolución y el fin del proceso judicial en contra del político antioqueño, quien permaneció más de tres años preso en Bogotá.

“Ya para terminar todo este proceso, en mí caso que he sido víctima de los falsos testigos, y lo que falta la intervención de la Procuraduría, queda su concepto sobre el caso. Finalmente, lunes y martes (6 y 7 de marzo), la intervención mía en la que pediremos la absolución final y con eso termina el proceso. Quedará faltando el fallo definitivo”, expresó en Caracol Radio, el exembajador Luis Alfredo Ramos.

Insistió en que se creó una red de falsos testigos que actuó en su contra para dañar su nombre.

“Esa es la base fundamental, sobretodo porque ya uno de los testigos ha sido condenado por falso testimonio que dio en mi proceso y tres más para juicio, por falso testimonio y fraude procesal. Eso demuestra que hubo un cartel organizado para enlodar mi nombre; saldremos con la frente en alto”, confió el abogado Ramos Botero.

Reiteró que no demandará al Gobierno Nacional por los perjuicios causados por su detención ni todo el proceso judicial que ha tenido que afrontar.

“Obviamente, dada una absolución no demandaré al Gobierno Nacional. Problemas mayores, problemas económicos inmensos. No demandaré una cifra por los perjuicios, yo no demandaré al Gobierno Nacional”, garantizó el también exalcalde de Medellín.

Señaló que aunque le han tocado la puerta varios partidos políticos para vincularlo a procesos en las elecciones que se aproximan, mantuvo que “cada día trae su afán”, y primero deberá concluir su proceso legal, en lo que está completamente centrado y aplicado.