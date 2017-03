Alcalde de Manizales dice que no puede aceptar petición de víctimas del barrio Cervantes

Alcaldía de Manizales y víctimas de Cervantes nuevamente chocan en el proceso administrativo que se adelanta por la tragedia de ese sector, en el que perdieron la vida 48 personas, la madrugada del 5 de noviembre del 2011.

Esta vez el choque es por un recurso de apelación que la administración municipal solicitó para que se incluya en el proceso administrativo al Instituto de Financiamiento y Desarrollo de Manizales (Infimanizales), dueña de la tubería del acueducto de esta ciudad.

Jorge Enrique Retrepo Gómez, representante de las víctimas de Cervantes en lo administrativo manifestó que la vinculación o no de Inficaldas en el proceso no tiene ninguna relevancia, ya que aunque son los dueños de la tubería, esta entidad no es la que la opera ni se encarga del mantenimiento, es decir que sobre Inficaldas, según Restrepo, no recae ninguna responsabilidad.

La defensa de las víctimas también agregó que si la alcaldía, en cabeza de José Octavio Cardona León, desiste de ese recurso de apelación “se protegería el erario público y la alcaldía actual pasaría a la historia” por tener un acto de sensibilidad social con las víctimas de la tragedia más grande que ha ocurrido en la capital caldense.

Pese a esos argumentos el Alcalde de Manizales indicó que conoció de la petición porque una de las víctimas se lo comunicó, pero que desistir no es posible, ya que lo consultó con los asesores jurídicos de la Alcaldía y le manifestaron que no era posible.

Esta respuesta de la Alcaldía, es considerada por las víctimas como un acto dilatorio, ya que el recurso de apelación, Según el abogado Restrepo, no tiene peso en el proceso pero si se demorará por lo menos año y medio para ser resuelto por el Consejo de Estado, quien es la alta corte encargada de proceder en este recurso.

Los defensores de las víctimas agregaron que de la alcaldía desistir de este recurso, muy seguramente toda la etapa de audiencias se superaría antes de que finalizara el 2017 y todo quedaría listo para conocer una sentencia el año próximo. Con lo expuesto por el alcalde José Octavio Cardona León de no desistir del recurso, este proceso se prolongará por lo menos 20 meses más.

En total este proceso tiene 230 reclamantes que aspiran a una indemnización de más de 100 mil millones de pesos, los cuales aumentarán paulatinamente con cada año que se demore el proceso. Pues esta pretensión económica aumentará el mismo porcentaje que se decrete para el salario mínimo, algo que según los abogados lesionará severamente las arcas del municipio.

Ante la posibilidad de una conciliación entre las víctimas y la Alcaldía para que el proceso quedé cancelado, el mandatario de los manizaleños dijo que en este momento no es posible y que además el municipio no cuenta con el dinero para pagar dicha indemnización.

Los formularán formalmente

En el proceso penal, por los delitos de homicidio y lesiones personales culposas serán formalmente señalados, el próximo viernes 7 de abril Álvaro Andrés Franco, quien en la época de la tragedia era el gerente de aguas de Manizales, Sebastián Henao subgerente técnico y diana Lorena Gómez Zuluaga subgerente de servicio al cliente.

Estas tres personas, exfuncionarias de la empresa del acueducto son presuntamente responsabilizadas de la tragedia del cervantes, en la que según expertos el deterioro de la tubería del acueducto originó una avalancha que arrasó con varios predios, sepultó varias familias y dejó el saldo de casi medio centenar de personas muertas.

En la pasada administración municipal de Manizales, que encabezó Jorge Eduardo Rojas Giraldo, actual Ministro de Transportes, la alcaldía y las víctimas hicieron varios acercamientos e intentos de conciliación los cuales nunca se materializaron.