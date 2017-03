¡Libre! padre del alcalde de El Carmen

Su dormitorio fue la espesa selva del Catatumbo, durante tres días estuvo encerrado, el clima era lo más desfavorable por su larga lista de enfermedades que lo llevaron a presagiar lo peor pero que siempre tuvo fe en recobrar la libertad.

Este es el relato del padre del alcalde de El Carmen Cristo Humberto Contreras quien regreso sano y salvo a la libertad después de caminar durante dos horas y de tomar un bus que lo llevará al caso urbano de Convención.

Dice que temió por su vida, por la carencia en la rutina diaria de medicamentos y por las condiciones adversas en que se encontraba, caminatas e improvisados ranchos.

Don Cristo dijo “durante los primeros días estuve tres días encerrado, esto es muy duro, no se lo deseo a nadie, estuve muchos días sin dormir, con angustia en la noche me sentía el pecho apretado, en la madrugada me movían”.

Agregó que nunca supo en manos de quien estaba durante los días de cautiverio, “en una oscurana, con mucha plaga, lluvia. Pensaba que si no tomaban una decisión no iba a aguantar, me salvó que me consiguieron vitaminas y me las daban”.

Indicó que cuando recibió la noticia de la libertad “me sacaron a una vía y me dijeron que cogiera para Convención, que no me quedara por ahí porque de pronto me aprehendía otro grupo. Me vine caminando cuando paso el carro de línea lo mande parar y llegue a Convención”.

Subió como cualquier pasajero del común, “al momento de llegar a la casa de unos amigos, se pusieron felices, me recibieron y ahí acabó todo, ya las noticias empezaban hablar”.

El padre del alcalde de El Carmen dijo que sus secuestradores “tenían un arreglo que iban hacer con la familia, también me contaron que había plata por mi rescate”.

Con la alegría de gozar de la libertad pero con quebrantos de salud por las aberrantes situaciones de cautiverio, don Cristo Humberto fue llevado a chequeo médico en el municipio de Ocaña donde se encuentra bajo observación por una hiperglucemia que lo afectó durante los días que permaneció en poder de sus secuestradores.

Se espera después de esta situación, pueda regresar al seno de su hogar y reencontrarse con su familia.