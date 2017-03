Contralor de Cali revela que todas las tarjetas para montar en el Mio se deben cambiar

El contralor de Cali Ricardo Rivera reveló que todas las tarjetas para que los usuarios utilicen el sistema de transporte Masivo deben cambiarse, porque no tienen ninguna seguridad, ni para el Mio, ni para los propietarios o tenedores de ellas.

Según la última auditoría adelantada por la Contraloría Caleña, con base en el informe de la firma Barman Inc SAS, el sistema está operando , pero tiene grandes fallas en la información.

Fallas que implicarían la necesidad urgente del reemplazo de todos los equipos validadores en taquillas y torniquetes de acceso a las estaciones y buses alimentadores.-

El informe igualmente revela que el nivel de supervisiòn que ha efectuado Metrocali al sistema de recaudo es deficiente.

El reporte de la contraloría conocido por Caracol Radio es el siguiente:

INFORME RESULTADO DEL CONTRATO No. PS- 917.104.2.471 de 2016 SUSCRITO CON LA FIRMA BARMAN INC. S.A.S.

Como resultado de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la Gestión se encontró un estudio detallado del Contrato de Concesión suscrito con la UTR&T11, del que se resaltan las siguientes Conclusiones: - Metro Cali delega al concesionario el manejo de todo lo referente al sistema de recaudo de pago de tiquetes e ingreso al MIO.

El sistema está funcionando operativamente, pero tiene grandes fallas de seguridad de información.

La Tarjeta MIFARE CLASSIC, que es el medio de pago seleccionado por el concesionario, es un medio que el propio proveedor considera no apto para temas de seguridad y NO LA RECOMIENDA MÁS. En su lugar recomienda la tarjeta MIFARE PLUS, que implicaría el reemplazo de todos los equipos validadores en taquillas y torniquetes de acceso a las estaciones y buses alimentadores. -

- El nivel de supervisión que se ha efectuado al sistema de recaudo es deficiente.

- A la fecha no se ha producido un acta formal de entrega de este contrato de tecnología. - Prácticamente es nula la gestión de supervisión actual del SIUR desde el área de Tecnología de la Información. Frente al control de Fraudes al sistema se destaca lo siguiente:

- No existe un área encargada de Gestión de Fraude. - Si bien existen herramientas para cuadraturas o balance del sistema, éstas arrojan todos los días diferencias, que no se aclaran con Metro Cali, aduciendo razones legales como, que el sistema aún está en Fase 1, es decir en ajustes, después de 8 años de aplicación.

- La prevención del fraude está centrada en el sistema mismo, en la práctica es el área de operaciones la que por medio del centro de control y de los funcionarios de seguridad en el campo ejercen esta labor. Por lo anterior es de gran preocupación que Metro Cali, no tenga un control sobre los ingresos diarios, las cargas, los usos de las tarjetas, el cierre diario de taquillas, los tornos de las estaciones el cierre diario de los buses con validador, y solo se tome los datos presentados y remitidos por la UTR&T, siendo estas cifras las que determinan los porcentajes de participación de los diferentes beneficiarios de la tarifa como son los operadores.

Este informe de la Contraloría Caleña hará parte de los debates en el Concejo de Cali, que exigirá información detallada del contrato con el concesionario UTRYT , encargado del recaudo y tecnología en el Sistema de Transporte Masivo de Cali.