Policías de Tránsito de Bogotá sacan de su bolsillo para mantenimiento de motos

Desde agosto de 2016 los policías de la seccional de Tránsito en Bogotá no visitan los talleres autorizados por la Secretaría de Movilidad para adelantar el mantenimiento de los vehículos con los que patrullan las calles de la capital, la razón: se acabó el presupuesto.

El contrato debía estar listo para iniciar en 2017 con la garantía del mantenimiento, sin embargo, un concepto jurídico tiene embolatado el convenio para la compra de repuestos y dejar funcionando los vehículos.

El contrato tiene un valor superior a los $8.000 millones. Funcionaba bajo la modalidad de subasta inversa y ahora se tendrá que hacer a través de licitación pública, que lo hace más lento y aún sin fecha.

Vehículos guardados

La falta de mantenimiento, de repuestos y revisiones técnico mecánicas vencidas obligó a la Policía de Tránsito a guardar más de la mitad de su parque automotor. Por lo menos 300 motocicletas y más de 100 vehículos están inmovilizados en un patio ubicado en la Calle 3 con Carrera 36.

Caracol Radio

La urgencia deja igual número de uniformados sin lo esencial para conocer los accidentes de tránsito, un vehículo. La Policía insiste que la situación no afecta la prestación del servicio porque los vehículos que aún pueden movilizar los reparten en tres turnos.

Policías en Sitp

Para hacerle quite a la falta de vehículos, algunos uniformados, en especial las patrulleras que llegaron a reforzar la seccional, deben movilizarle en motos particulares, pedir aventones, caminar o subirse a la buses del Sitp para llegar a conocer los casos.

La Policía niega que una situación así esté ocurriendo, pero en las redes sociales circulan videos de ciudadanos quejándose por la demora a la hora de atender los casos o uniformados que llegan en motos particulares.

Comprar repuestos

La falta de presupuesto y la necesidad de cumplir con el servicio, motivó a los uniformados a pagar de su propio bolsillo los repuestos básicos y el mantenimiento de los vehículos. La Policía lo niega, pero testimonios recuperados por Caracol Radio lo demuestran con facturas que se convierten en pruebas.

Caracol Radio

Llantas, cambios de aceite y kit de arrastre en las motocicletas es lo más común y lo que desde agosto del año pasado dejó de atender la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

De su bolsillo policías pagan revisiones técnicomecánicas

La consecuencia directa de la falta de mantenimiento fue la imposibilidad de presentar las motocicletas a la revisión técnicomecánica obligatoria, al menos 300 de 450 están en los patios a la espera de las reparaciones.

Algunos uniformados, según pudo constatar Caracol Radio, decidieron no esperar más y de su dinero pagaron las revisiones para salir a trabajar, pues la orden no sólo era guardar las motos, sino suspender el suministro de gasolina hasta tanto el asunto esté resuelto, pero como depende de la nueva licitación, la solución aún no tiene fecha.