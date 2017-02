Secretario de Gobierno de Santa Marta tiene 11 comparendos de tránsito

Toda una polémica se ha desatado en Santa Marta luego de conocerse que el secretario de gobierno de la Alcaldía Distrital, Luis Guillermo Rubio, debe 4 millones 800 mil pesos en multas de tránsito que le han impuesto por 11 infracciones de distintas características.

Según el Simit, el funcionario distrital tiene cuatro comparendos de tipo C24, es decir, por conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Tiene una multa C14, que se impone por transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente.

Otras cinco multas que registra Luis Guillermo Rubio son de tipo C02 por estacionar su vehículo en sitios prohibidos y tiene una de categoría D06 que se obtiene cuando se adelanta a otro vehículo en una berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel o cruces no regulados.

A raíz de esta información, muchos samarios han cuestionado a la Alcaldía de Santa Marta, a través de las redes sociales, por considerar que el comportamiento de sus funcionarios al volante no es un ejemplo para la ciudad y reclaman un pronunciamiento del mandatario local Rafael Martínez.

Entre tanto, Luis Guillermo Rubio ha dicho que “Santa Marta tiene una concesión de fotomultas que no notifica” y él no ha recibido reporte de esas multas, pero que de confirmar que infringió esas normas de tránsito, las cancelará en el menor tiempo posible.