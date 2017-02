Arquidiócesis de Medellín investiga denuncias sobre sacerdotes pederastas

Al calificar la pederastia como un delito gravísimo, el arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón Restrepo, confirmó que la curia arquidiocesana investiga algunas denuncias sobre abuso sexual de sacerdotes a menores de edad en esta ciudad.

Insistió que son hechos que no se pueden tolerar ni en la iglesia, ni en otras esferas de la sociedad, y por ello la Arquidiócesis trabaja para “limpiar la casa” de estos sucesos que son una vergüenza para la institución eclesiástica.

“La Iglesia está trabajando seriamente por limpiar la casa de algunos casos de pederastia que se puedan haber presentado (…) La pederastia es un delito gravísimo y es un delito que no podemos tolerar, ese delito no puede darse en la familia, en la educación y muchísimo menos se debe dar en la iglesia”, reconoció monseñor Tobón Restrepo.

Explicó que para Medellín y los municipios del Área Metropolitana, la Iglesia definió un esquema de trabajo para contrarrestar este fenómeno dentro de las iglesias, y creó los protocolos para atender los casos.

“En primer lugar hemos definido un procedimiento para actuar y afrontar esta situación en segundo lugar se hace el seguimiento a los casos que se denuncian y esto no siempre es fácil porque están comprometidos menores a los que hay que cuidar y porque no siempre hay pruebas para hacer un procedimiento completo, y en tercer lugar estamos trabajando seriamente en la educación para que esto no suceda”, enumeró el jefe de la Iglesia católica en Medellín.

Precisó también que adelantan la formación de sacerdotes y de los agentes de pastoral en las parroquias a través del programa denominado ‘Buen trato para niñas, niños y adolescentes’, y trabajarán intensamente en evitar la pederastia entre los sacerdotes.