Alerta en Segovia y Remedios por inminente cierre de minas

Al conocer que la empresa multinacional Gran Colombia Gold demandaría al Gobierno Nacional por no acelerar el cierre de las minas en Remedios y Segovia, los trabajadores y orientadores de la Mesa Minera de esas dos localidades del nordeste de Antioquia, lamentaron esa posibilidad y advirtieron que ello desataría una protesta social.

“Lo que pasa es que hablamos de que la multinacional no ha tenido voluntad de negociar con los mineros; por el contrario, han hecho múltiples intentos para cerrar las minas. Vemos cómo han hecho presión desde la multinacional para que vengan y cierren las minas. Lo que vemos es que está esta multinacional incitando un desorden social con el cierre de las minas, donde dos municipios se lanzarían a las calles a protestar”, afirmó Eliober Castañeda, de la Mesa Minera de Remedios y Segovia.

El líder de la organización minera resaltó que muchos de estos mineros son ancestrales y trabajaban en esta actividad antes de que llegara la multinacional a esta zona de Antioquia.

“No están cerradas, están laborando: 120 bocaminas y unas 10 minas grandes. Unas 4 emplean a 200 0 300 personas y otras que emplean unas 500 personas”, puntualizó el señor Castañeda.

Añadió que el año pasado intentaron alcanzar acuerdos en dos de esas minas pero no se pudo concluir la negociación porque mientras los trabajadores solicitaban contratos a 10 años y luego renovables, la multinacional ofrecía contratos a 5 años y no renovables, y como eso no cayó bien entre los mineros, no pudieron firmar acuerdos.

-.-