Campesinos de los Montes de María protestan ante Restitución de Tierras en Bolívar

Una numerosa protesta de campesinos oriundos de los Montes de María se registró en Cartagena ante las oficinas de la Unidad de Restirución de Tierras. Los manifestantes, en su mayoría denominados 'segundos ocupantes', por haber comprado o adquirido tierras a campesinos para la época del conflicto, aducen que la restitución no es efectiva, y que en la mayoría de los casos los denominados segundos ocupantes resultan desfavorecidos en los fallos.

Según Alcelis Coneo Barboza, subdirectora general de la Unidad de Restitución de Tierras, la unidad ha llevado un proceso juicioso con el tema de los segundos ocupantes, ya que "se llevaron estos casos a los altos consejeros y se diseñó un procedimiento para atender casos de segundos ocupantes. Entonces, cuando juez reconoce como víctima a un segundo ocupantes, pueden ser atendidos idóneamente gracias a ese procedimiento", dijo Coneo.

Según la URT, a la fecha se han reconocido en el país más de 100 casos de segundos ocupantes, que según Coneo "ya están siendo atendidos con proyectos productivos, tierras o viviendas. La Corte Constitucional en varios fallos reconoció esta situación de segundos ocupantes y dijo que si se demuestra que no hubo aprovechamiento, se le debe atender con algún componente".

La URT también reveló que comprarán predios próximamente para atender a los casos de segundos ocupantes. "El problema aquí es que no ha sido fácil demostrar que el segundo ocupante no se aprovechó, y por eso hay fallos en contra de ellos". Sin emabrgo, los campesinos no parecen estar muy conformes con estas explicaciones, icluso algunos aseguran que el mismo programa de restitución está mal diseñado y no funciona.