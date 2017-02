Denuncian desaparición de niña de 10 años en San Pablo, sur de Bolívar

Los habitantes del corregimiento de Cerro Azul, municipio de San Pablo, Sur de Bolívar, están consternados por la desaparición de una menor de 10 años. La pequeña quien responde al nombre de Edilma Arango Quintero, salió de su vivienda sobre las 10:00 AM y no la han vuelta a ver en su vivienda. Residentes de la zona, han especulado con que fue raptada, pero esa versión no ha sido confirmada.

Caracol Radio se comunicó con la Policía del Magdalena Medio, quienes confirmaron la desaparición pero negaron conocer o tener certezas sobre el secuestro. "La niña la tenemos reportada como desaparecida, hay cadenas en redes sociales que dan nombres de supuestos secuestradores, pero eso no se ha confirmado, por lo que se maneja como persona desaparecida", dijo un vocero de la policía a esta cadena.

Cerro Azul es un corregimiento del municipio de San Pablo, que a su vez es ribereño del río Magdalena. Está ubicado a 55 km del casco urbano del municipio, que cuenta con unos 35.000 habitantes