En un sondeo, cartageneros rechazaron la batalla de flores en marzo del Reinado Nacional

Caracol Radio se dio a la tarea de consultar a los ciudadanos en varios puntos de la ciudad, sobre qué opinan acerca del programa anunciado por el Concurso Nacional de Belleza, que contempla un desfile de carrozas, conocido popularmente en la ciudad como 'bando', por la avenida Santander y un desfile de balleneras por la bahía, eventos que tradicionalmente hacen parte de las fiestas de la independencia en noviembre.

En términos generales, los cartageneros no están de acuerdo, algunos consideran que la época no es la propicia, y otros, defienden los desfiles originales que hacen parte de la identidad cartagenera. En el Centro Histórico, los cartageneros consultados vieron inconveniente estos eventos, por considerar que es una época de alta productividad laboral y académica, por lo que no conviene interrumpirla por festejos llamados 'ocasionales' por algunos de ellos.

En el populoso sector de La Castellana, los cartageneros defienden la realización del Concurso Nacional, pero no ven conveniente que se haga con eventos que la tradición dicta que sean en noviembre. Jeimy Ruíz, dijo que "la esencia de los cartageneros son sus fiestas de la independencia, Cartagena puede ser sede del Reinado Nacional, pero que no pretendan copiar los festejos autóctonos, bando hay uno solo y es noviembre".

Adicional a eso, hay cierto ambiente de tensión en la Armada Nacional y la propia alcaldía de Cartagena, Caracol Radio conoció que en la institución militar harían falta cerca de 90 millones para poner las embarcaciones de las balleneras a punto para el desfile del 18 de marzo, en tanto que desde la alcaldía se hizo público que el CNB no ha solicitado aún ningún permiso.