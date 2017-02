En quiebra se declaran dueños de taxis eléctricos

Muy preocupados por las pérdidas que están sufriendo se declararon los propietarios de los 47 taxis eléctricos que ruedan en Bogotá, quienes denuncian que el Gobierno de la ciudad frenó el proceso de masificación de estos vehículos y ahora podrían quedarse sin respuestas y sin suficientes puntos para recargar las baterías.

Yesid Pérez, representante de los taxistas que manejan vehículos eléctricos, dijo en entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, que la inversión que hicieron tras las promesas de la administración del Distrito Capital, se fue al piso.

"Nos van a quitar un punto de carga. La excusa de Codensa es que no va a haber masificación y les está dando pérdidas. Me imagino que la marca va a empezar a dejarnos a un lado y no darnos repuestos", señaló.

Recordó que en la administración Petro anunciaron 660 carros eléctricos pero van 3 años y no los han traído. "Estamos quebrados", sentenció.