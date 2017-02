El concejal que intentó sobornar al comandante de Tránsito en Bogotá

Con motivo de la inauguración del nuevo Terminal del Norte en Bogotá, hasta el comandante de la Policía de Tránsito, el coronel Germán Jaramillo, salió a la calle para apoyar en la movilidad.

Pero con algo que no contaban el oficial era que iba a ser víctima de un intento de soborno y menos que ese soborno provendría de otro funcionario público. Sucedió y le ofrecieron $50.000 para evitar una multa.

“Estábamos en la Calle 172 cuando vimos un vehículo estacionado en la vía, le solicitamos en reiteradas oportunidades que abriera paso, al acercarnos observamos que tenía vidrios completamente oscuros, el hombre no supo dar razón y nos entregó un billete de $50.000”.

Al conductor y funcionario corrupto lo capturaron, lo llevaron a la Uri de Paloquemao y luego de identificarlo descubrieron que se trataba de Álvaro Duarte García, concejal del municipio de Nemocón, Cundinamarca.

“Le notifique que lo iba a capturar por el delito de cohecho, le leímos los derechos del capturado por la conducta que estaba presentando”.

El hombre sólo estaba de paso en Bogotá y según el oficial, que nunca enfrentó situación semejante, lo desconcertó el nivel de descaro a la hora de hacer el ofrecimiento, simplemente pasó el billete sin parpadear o darse cuenta que a quien intentó sobornar era el comandante de Tránsito.

“Es la primera vez que me sucede, pero lo que me llamó la atención es la forma en que el ciudadano sale y me hace el ofrecimiento del dinero y como saca el billete de $50.000 de su bolsillo”.

El concejal pasó la noche detenido y el coronel tuvo que ratificar lo sucedido, hoy un juez definirá si lo envía a una cárcel o de regreso con una investigación a Nemocón.