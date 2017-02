Denuncian acosador de mujeres en el occidente de Bogotá

Varias mujeres en la localidad de Kennedy vienen denunciando a un hombre que las persigue y trata de abusarlas. La más reciente afectada contó que ella se bajó de un taxi, sintió que alguien la perseguía, corrió y llegando a su casa fue alcanzada por este hombre.

"Forcejeamos y él sacó no sé de donde el pico de una botella y me cortó el cuello, cuando vio que familiares míos ya estaban bajando se fue corriendo, por la herida me cogieron 16 puntos", relató la mujer que no quiso revelar su identidad.

La Policía de Bogotá frente a estas denuncias dijo que está tras la pista del abusador que ya está grabado persiguiendo mujeres en varios videos que quedaron registrados en cámaras de seguridad.