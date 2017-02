270 Trabajadores de minería en Amagá, Antioquia, deciden si se van a la huelga

Los 270 trabajadores de la mina de carbón Esparta en el municipio de Amagá, suroeste de Antioquia, harán hoy una asamblea general con el fin de decidir si optan por la huelga ante graves problemas laborales que enfrentan.

Emilsón Pulgarín Sánchez, secretario general de la Unión Minera del Suroeste, sindicato que agrupa a los mineros, indicó que lo que motiva la huelga es la vulneración de sus derechos laborales.

Precisó que: “Los trabajadores llevan 3 quincenas sin recibir salarios y la empresa no ha cancelado las cesantías, tras vencerse el plazo establecido por ley”.

El señor Pulgarín Sánchez enfatizó que raíz del no pago de las acreencias laborales, “los trabajadores y sus familias están viviendo una difícil situación pues están aguantando hambre, no han podido pagar los arriendos de sus viviendas y no han podido enviar sus hijos a los colegios”.

La asamblea decisoria prevista para las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura de Amagá y será supervisada por delegados del Ministerio de Trabajo.