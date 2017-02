Gobernador de N. de Santander fue advertido de riesgos de movilizarse por tierra: Ejército

Tras el ataque armado que sufrió la caravana en la que se movilizaba el Gobernador de Norte de Santander, el Ejército respondió en un comunicado los reclamos que hizo el mandatario departamental.

Este es el comunicado:

Sobre lo sucedido ayer, puntualmente a la información que hace referencia al apoyo aéreo para el desplazamiento del señor gobernador de Norte de Santander, William Laguado Villamizar, el Comando de la Segunda División, se permite expresar que:

1. Las aeronaves con que cuenta la Aviación del Ejército Nacional son elementos de transporte táctico que cumplen como función principal la realización de operaciones de asalto aéreo, transporte de personal militar, abastecimiento de tropas, sobrevuelos, evacuaciones aeromédicas y demás actividades operacionales prioritarias para garantizar la seguridad nacional, en cumplimiento de la misión constitucional.

2. Los requerimientos de apoyo aéreo que provienen de otras entidades e instituciones se atienden obedeciendo las circunstancias operacionales, especialmente las de disponibilidad de aeronaves, de seguridad, así como de condiciones de tipo meteorológico que posibilitan los movimientos sólo en determinados momentos, por lo cual deben iniciarse puntualmente y de acuerdo al minucioso planeamiento, como se ha hecho en ocasiones anteriores.

3. El día 24 de febrero el Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No. 2 de la Segunda División del Ejército Nacional, dispuso de un helicóptero a las 7:00 de la mañana para que el señor Gobernador se desplazara desde el municipio de Ocaña hasta el municipio de El Carmen.

4. Siendo las 8:30 de la mañana, y advirtiendo que el señor Gobernador no hizo presencia para abordar, el helicóptero debió continuar sus misiones operacionales en la jurisdicción de la Segunda División del Ejército.

Posteriormente el Secretario de Gobierno departamental manifestó que el señor Gobernador había decidido transportarse en vehículo vía terrestre hacia el municipio de El Carmen acompañado por una caravana de la Policía Nacional.

5. Conocida la intención del mandatario, se hizo especial énfasis en la recomendación de no hacer movimientos en vehículo, sino por aire, comunicando inmediatamente la disposición de otro apoyo a las 9:40 am, sin embargo está no fue contemplada.

6. El Ejército Nacional, a través de la Segunda División continuará apoyando el trabajo institucional que viene realizando la Gobernación de Norte de Santander, e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que atente contra su libertad o la libertad de nuestros conciudadanos, comunicándose a las líneas gratuitas 146 o 147.

Cúcuta – Norte de Santander, 25 de febrero de 2017.