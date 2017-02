Senador Robledo insiste en que el fiscal Martínez debe declararse impedido

Desde Cartagena el senador Jorge Robledo insistió en que la firma de abogados de hoy fiscal Néstor Humberto Martínez si asesoró a la firma Navelena y que los documentos de la denuncia que le entregó el Banco Agrario son auténticos.

El congresista se mantiene en su posición que la firma de abogados del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez si acompaño jurídicamente a la firma Navelena para el dragado del rio Magdalena con el escándalo que se desencadeno con la firma Odebrecht.

“Cuando esas cosas suceden los funcionarios deben declararse impedidos y allí no valen argucias del señor fiscal, el debería de declararse impedido, primero por razones éticas porque no es debido que un funcionario público actúe de las personas con las que ha tenido negocios.”

Ante el argumento del fiscal sobre la autenticidad de los documentos en que se basa su denuncia el senador del polo democrático insistió en que la fuente de los mismos es confiable.

“El Banco Agrario es quien me entrega esos documentos, el impugna uno pero el banco Agrario me entregó dos y ese que él no impugna es un documento que le entregó al Banco Agrario Corficolombiana que es el Grupo Aval, que es la empresa esta que es cercanísima al doctor Néstor Humberto Martínez.”

El congresista denunció al fiscal ante la Comisión de Acusaciones y ante la Procuraduría.