Una mujer fue herida con arma blanca en el Metro de Medellín

Yesica Obando de 20 años no se explica en qué momento fue atacada en la estación San Antonio del Metro de Medellín, según cuenta se trasladaba en el medio de transporte en hora pico, cuando de pronto sintió un dolor en su cadera y descubrió que tenía sangre.

Angustiada pidió ayuda a uno de los auxiliares del sistema, quien la llevó con un funcionario, allí le brindaron la atención preliminar y la trasladaron a un centro asistencial donde la vacunaron y le curaron la herida al parecer cometida con arma blanca.

“Yo sentí algo que me estaba chuzando en la cadera, pero llegó un momento que sentí un calambre súper fuerte (…) Vi mi camisa rota y me toque y tenía sangre”, relató la joven.

Agregó: “El policía y la funcionaria del Metro me dijeron que podría hacer sido una navaja o un cuchillo, que podría haber sido algo de alguna cosa del bolso, pero como iba con los audífonos de pronto alguien me quería robar, pero yo no sé entonces qué paso”.

Al conocer los hechos, coronel Julio César Rincón Londoño, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, lamentó la situación que no corresponde a la llamada cultura Metro.

“Es preocupante y nosotros seguiremos insistiendo en el registro que tienen que hacer los policías a las personas que ingresan al sistema, necesitamos que nos den información para verificar con las cámaras más cercanas el registro de lo qué pasó”, subrayó el coronel Rincón.

Pidió a la afectada denunciar el caso para poder avanzar rápidamente en la investigación y conocer las razones porque las cuáles fue atacada.