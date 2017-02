Concejo de Cartagena le dice 'No' a peaje en Barú y "Política de empleo"

El Presidente del Concejo de Cartagena de Indias, Lewis Montero Polo, durante su discurso de clausura de las sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde Manuel Vicente Duque Vásquez, dejó claro que la decisión de no aprobar dos de las iniciativas puestas a consideración de los cabildantes fue por considerar conveniente seguir estudiándolas, " con toda la atención que se merezcan, ya que aún tenemos dudas, en algunos casos, sobre su conveniencia, y en otros sobre varios aspectos legales".

De acuerdo con Montero, "ante la duda, abstente, y eso hemos decidido hacer con respecto a los citados Proyectos de Acuerdo, lo cual no significa que los hayamos negado".

Los dos Proyectos de Acuerdo que no fueron siquiera sometidos a consideración de las respectivas Comisiones Permanentes fueron el No. 049 Peaje de Barú y No. 050 Política de Empleo, cuyos contenidos y alcances, según expresó el presidente del cabildo, "se continuarán analizando", para lo cual continuarán escuchando las inquietudes ciudadanas sobre ambas iniciativas.

"Estamos convencidos de que, en materia de participación ciudadana, siempre será mejor pecar por exceso y no por defecto, y por ello nuestro propósito es que durante las próximas sesiones ordinarias tengamos la oportunidad de seguir escuchando lo que los voceros de la comunidad tengan que decir sobre ambos temas", manifestó Lewis Montero.

El Presidente de la corporación aprovechó en su discurso para manifestar: “Esperamos, señor Alcalde y funcionarios del Distrito, que cuando sea requerida una información cualquiera para enriquecer los estudios respectivos, esta nos sea allegada en los términos debidos.”

De igual manera Lewis Montero sostuvo: “Estamos complacidos con las buenas relaciones que hemos logrado construir el Ejecutivo y este Concejo, en el marco de nuestras competencias y con la independencia que nos es dable, como órgano coadministrador y normativo, pero esperamos que día a día esa relación aún sea de más estrecha colaboración, con el firme propósito de mejorar entre todos, la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. Hemos cumplido nuestra común tarea, nadie puede ponerlo en duda, pero es claro que las últimas mediciones sobre percepción ciudadana nos deben motivar a seguir haciendo mejor las cosas y a eso nos comprometemos”.

Seguidamente la Secretaria del DADIS, Adriana Meza fue la encargada por el Alcalde Mayor de Cartagena para dar clausura al primer periodo de sesiones extraordinarias, convocadas por el Decreto 0266 del 9 de febrero.