Más de un centenar de personeros del país están amenazados: Defensoría del Pueblo

Y es que el hecho de tener que ser garantes de la implementación de procesos como el acuerdo de paz, ayudar a garantizar que los territorios que está dejando libres las Farc no sean ocupados por otras bandas y grupos armados, son por ejemplo algunos de los casos que tienen en la mira de los delincuentes a los personeros del país.

La situación de seguridad para los 1102 personeros no es fácil, en muchas zonas son la única autoridad que llega y más de 100 están amenazados.

El vice defensor del Pueblo en Colombia, Jorge Enrique Calero, aseguró que "las amenazas contra los personeros no paran, algunos están con protección pero no todos, y son ellos quienes ponen la cara para solucionar los conflictos, por eso en muchas zonas de Colombia no los quieren cerca"

Confirmó además que en donde la presencia del estado es débil, es en donde más amenazas reciben los personeros.