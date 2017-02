Advierten que deficientes redes eléctricas ponen en peligro servicio de energía

Las redes de distribución de Electricaribe están en tan grave estado, que la prestación del servicio de energía en el Caribe se pone en riesgo. Esto advirtió el Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, en su intervención durante el sexto foro Colombia Genera en Cartagena.

Para Mendoza, las redes y los equipos de la compañía eléctrica están obsoletos, y aunque se tuviera todo el dinero para realizar las inversiones, tardaría un importante tiempo en arreglarse todo el problema.

“Las redes de distribución de la compañía están en un estado crítico, tenemos transformadores y subestaciones que están en un grado de obsolescencia que pone en riesgo la prestación del servicio. Tenemos aparatos viejos, que no han recibido el mantenimiento que deberían, y por esa razón se va la luz tanto en la Costa. Tenemos unos planes para remediar la situación, pero eso dependerá de la modalidad que se escoja para la intervención de Electricaribe”, acotó Mendoza.

“Un apagón generalizado no habrá. A lo que podemos estar expuestos es a más horas de interrupciones si la red de distribución de la compañía no aguanta, pero hasta ahora la cosa se ha mantenido estable. El servicio se ha mantenido tan malo como venía antes, pero no ha empeorado”, sostuvo el superintendente.

“La red de distribución de la compañía está tan obsoleta que si tuviéramos hoy todo el dinero para hacer las inversiones, el problema tardaría en resolverse del todo. Los remplazos y mantenimientos que hay que hacer, van a tomar un tiempo”, recalcó Mendoza.

El superintendente también reveló que antes del 15 de marzo, su entidad tomará la decisión sobre cuál es la modalidad que habrá de seguir la intervención. “Hay dos opciones, si la compañía va a una toma de posesión para administrar, o si debe liquidarse o encontrar un nuevo operador”, concluyó el Superintendente.

Las inversiones necesarias para la mejoría del servicio de energía estarían por el rango de un billón a 1.5 billones de pesos.