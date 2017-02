Presidente de Ecopetrol pide al ELN cesar voladuras de oleoductos

Desde Cartagena, donde interviene en el sexto foro Colombia Genera, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, le pidió al ELN cesar las voladuras a los oleoductos, como una muestra de su verdadera intención de paz.

Según Echeverry, la afectación ambiental y social que se produce con estas voladuras debería parar, y para eso el ELN debería mostrar gestos de paz como este.

“La paz es muy importante para el sector petrolero. Arauca, Casanare, Putumayo, son sitios muy importantes para la explotación. Todavía el ELN está teniendo afectaciones en el Catatumbo. Le pedimos al ELN desde estos micrófonos que dejen de volarnos el oleoducto, ahí se transporta el petróleo de todos los colombianos, para todos los colombianos. Seamos serios en la paz, y no volemos más oleoductos de Ecopetrol”, sostuvo Echeverry.

“La afectación no es tan grande, pero estamos en un proceso de paz, y no deberíamos estar teniendo voladuras. El costo económico no es tan grande, pero el costo social y ambiental es importante. Pero más que el costo, es el hecho de parar el oleoducto, nos toca esos días dejar de llevar petróleo. Nos toca trasladar ingenieros y a veces les disparan. Debemos cesar con esa irracionalidad y concentrarnos en producir y transportar petróleo”, expresó el directivo.

Según el presidente de Ecopetrol, afortunadamente en el país hay cada vez menos voladuras, pero estas deberían dejar de ocurrir. “Pasamos de 39 a 20, y este año llevamos apenas cuatro voladuras, de modo que se han reducido sustancialmente, pero deberíamos estar en cero”, concluyó Echeverry.