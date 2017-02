En los supermercados de Armenia ya no están entregando bolsas plásticas

Aunque no todos los supermercados aún han acogido la medida en esta capital, algunos ya no entregan bolsas y otros están avisando a los comprados que no lo van a seguir haciendo para que se preparen, sin embargo entre los ciudadanos la iniciativa ha generado versiones encontradas, pues hay quienes comparten que se le ponga freno a la contaminación, pero también están los que consideran que se debe implementar otra medida, para empacar los productos que se adquieren.

“A mí me parece una muy buen estrategia que se estaban demorando en implementarla, pues así entramos en conciencia y evitamos generar tanta basura”, dijo un ciudadano que comparte la medida de no entregar más bolsas.

Sin embargo doña Carmen Solanilla sostiene que: “No me parece para nada buena esta medida, ni siquiera avisan y ahora uno como se va a llevar las cositas que compre, me parece que debe tomarse otra medida que no choque tan fuerte”.

Lo cierto del caso es que ahora quien vaya a hacer compras en los supermercados debe llevar su bolsa, ya sea plástica o reutilizable o el líchigo, como lo hicieron nuestros abuelos.