Incierto sigue siendo el futuro del teleférico de Buenavista

Pues según lo dijo el alcalde de la localidad Carlos Arturo Vergara, aunque el año anterior el gobierno departamental había anunciado que iba a desmostar dicha infraestructura, un año después no ha pasado nada y ya son más de 10 años que los habitantes de Buenavista han tenido que soportar una obra que no ha servido para nada, por eso se espera que las acciones sobre este particular sean verídicas y no anuncios que se quedan en el aire.

“Tenemos un grupo de amigos que se está organizando con el concejo municipal, para que junto a la gobernación empecemos a hablar este tema de manera concreta y se nos defina si el teleférico se va a desmontar o no, pues ya ha pasado un año del que nos hicieron una promesa similar y no ha habido ningún avance”, manifestó el alcalde Vergara.

El mandatario local de Buenavista además pidió que los locales que tiene la estación del teleférico sean entregados bajo alguna figura que permita usarlos y sacarle algún provecho.