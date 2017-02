Fedegán denunció imitación de productos lácteos en grandes cadenas de comercio

Ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Fedegan denunció la venta de productos elaborados con ingredientes distintos a la leche, pero comercializados como si fueran lácteos.

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, José Félix Lafaurie dijo desde Cúcuta "La reseña no dicen que son lácteos y al ponerlos en el mismo estante, el consumidor termina engañado y no puede distinguir qué productos tienen origen lacteo y cuáles no".

"Por lo cual se está disminuyendo el consumo de productos de origen lácteo, por otros productos derivados como aceite de palma o soya, los agentes comercializadores estarían fallando en la ubicación física de estos bienes, induciendo al error a los compradores”. señaló el dirigente

Aseguró que le han pedido a la Superintencia, esta situación sea regalado en los almacenes de grandes cadenas nacionales, para no engañar a los compradores.