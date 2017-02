El problema de la energía en el Caribe es de distribución, no de generación: MinMinas

El Ministro de Minas y Energía, Germán Arce, se refirió a la actual situación de Electricaribe y a lo que debe seguir tras el final de la intervención de la empresa el próximo mes de marzo.

El jefe de la cartera minero-energética habló desde Cartagena, donde instaló la sexta versión del evento Colombia Genera, “Andi habla de petróleo, energía, minería y gas”.

Para Arce, el problema energético del Caribe colombiano obedece a dificultades con la red de distribución y no con la generación, por lo que la medida que tome la Superservicios el 15 de marzo debe ir encaminada a solucionar los problemas con la red.

“El problema del Caribe no es un problema de generación, sino de distribución. Usted puede cambiar agua por solar pero si no resuelve el problema de la red, no va a tener ningún impacto”, sostuvo el ministro.

“Lo que viene hacia adelante es cuál debería ser la solución, con el accionista o con cualquier otra modalidad que defina la Superintendencia, que garantice que se hagan las inversiones que se requieren para poder actualizar la infraestructura y garantizar que la gente reciba un mejor servicio en el Caribe”, apuntó Arce.

“La fase inicial de la intervención era garantizar que la prestación del servicio no se viera afectada, que el flujo de energía para el Caribe se mantuviera, y eso se ha logrado, con las dificultades técnicas que trae una infraestructura deteriorada, sin inversión en casi una década”, sostuvo el ministro.

Arce también reveló que, con algunos alcaldes y gobernadores se ha discutido la manera de generar proyectos para inclusión de renovables en la infraestructura pública. “Si uno pudiera trabajar con hospitales, con colegios, para darles una fuente autosostenible”, concluyó el ministro