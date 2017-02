DIMAR ‘congeló’ 28 solicitudes para marinas en Cartagena

Existen 28 solicitudes para proyectos de marinas en la bahía de Cartagena, pero todos están congelados, según reveló a Caracol Radio el director de la DIMAR, contralmirante Pablo Guevara.

Los proyectos no recibirán aprobación hasta tanto no se terminen una serie de estudios que realizan la alcaldía y la misma DIMAR están realizando, según el contralmirante Guevara.

"Concretamente hay 28 solicitudes de marina, en varios puntos, la gran mayoría en el interior de la bahía. Pero ya tenemos unos lineamientos sobre respetar el POT, y del gobierno central sobre un macroproyecto en la bahía, y hasta que eso no se defina, los proyectos deben estar en stand by", indicó Guevara.

"Tenemos que esperar a que se clarifique el macro proyecto que tiene que ver con un gran complejo en Bocagrande liderado con el presidente, con respecto al traslado de la Base Naval. Hasta que eso no quede claro, como ese proyecto tiene una marina, no se quiere autorizar diferentes marinas, y pro eso están en stand by", acotó el director de la DIMAR.

"Eso no quiere decir que no van. Simplemente que la DIMAR y la Alcaldía están haciendo un estudio de capacidad de cargas, de ofertas, de demanda, y después de ese estudio la alcaldía va a decir en qué sitios se necesitan marinas y no ir aprobando de manera acelerada proyectos que no convengan", aclaró el contralmirante Guevara.