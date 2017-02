Conozca el pico y placa que rige para este Carnaval

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito de Barranquilla, en cabeza de Fernando Isaza, recuerda que desde este 24 de febrero hasta el próximo 25 de febrero rige en toda la ciudad la restricción a vehículos particulares teniendo en cuenta el último digito de la matrícula.

Así las cosas, para este 24 de febrero está prohibida la circulación de carros cuyas placas terminen en 1, 2 y 3 entre las 6:00 a.m. de ese día hasta la misma hora del sábado 25 de febrero.

Durante el sábado de Carnaval no podrán transitar los vehículos cuyas placas terminen en 4, 5, 6 y 7 desde las 11:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del siguiente día.

Y para el domingo de Carnaval hay restricción para los vehículos cuyas placas terminen 8, 9 y 0 entre las 11:00 a.m. y las 6:00 a.m. del lunes 27 de febrero, cuando expira el pico y placa carnavalero.

Para aquellos carros provenientes de otras ciudades y que ingresen a Barranquilla, la Alcaldía explicó por medio de un comunicado que los exime de sanciones siempre y cuando “porten y presenten el recibo de peaje de alguna de las vías de acceso al departamento del Atlántico, con la fecha y hora de ingreso a la ciudad, la cual no debe exceder un periodo de 3 horas”.

Además, “los conductores que tengan restricción y se encuentren en tránsito por Barranquilla y deban tomar la vía Circunvalar en toda su extensión, podrán hacerlo sin que se les aplique la restricción”.

Para el miércoles de ceniza se tiene previsto que se restablezca el pico y placa en la Vía 40 para el desmonte de palcos. Ese día habrá restricción para carros con placas terminadas en 9, 0, 1 y 2.

Cabe destacar que el pico y placa carnavalero no cobija a los vehículos oficiales, tampoco a las ambulancias, a los del sistema de transporte masivo, a los pertenecientes a las empresas de servicios público, ni a los coches fúnebres, al igual que aquellos con blindaje igual o superior al nivel 3, entre otros.