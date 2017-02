Contralores territoriales de 'pelea' con el contralor general

El contralor de Pereira, Alberto Arias, como anfitrión del encuentro nacional de sus pares, se pronunció fuertemente contra Edgardo Maya a quien no quiso invitar al evento por, según dijo, querer acabar con las entidades territoriales.

Aseguró Arias que Maya tilda a los contralores de politiqueros, pero no se mira él mismo, pero además de no ejercer el necesario control, "pero no tiene en cuenta que casos como el de la corrupción que ha dejado muertos de hambre en La Guajira, o el caso Odebretch, son del resorte de su despacho".

El evento de los contralores que se extiende hasta el viernes tiene la intención de enviar un mensaje contundente al encargado del ministerio público en el país.

Escuche...