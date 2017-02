Alcalde de Pereira aseguró que el convenio con la Agencia Inmobiliaria no lo obliga a hacerle caso

El alcalde Juan Pablo Gallo no fue claro con el para qué de la firma del convenio con la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco, que se firmó en mayo de 2016.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre ese documento que se reveló en las últimas horas, el mandatario se limitó a decir que, "simplemente es un acuerdo de voluntades pero eso no compromete en nada, no significa nada. Lo único que tiene un carácter obligante que no admite ningún tipo de discusión y no admite ninguna clase de interpretaciones".

Dijo que el único que puede presentar una Actuación Urbana Integral, AUI, que es lo que delimitará el uso del suelo en el lote San Mateo, es el municipio de Pereira y que el proyecto se pasará por el Concejo de Pereira luego de la socialización con distintos actores.

Recordemos que en el convenio entre el municipio y la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco, textualmente se "le da facultades a la agencia para asesorar la formulación, estructuración y ejecución del proyecto de renovación de ese lote de Pereira".

La respuesta del alcalde no dejó tranquilos a los veedores que insisten en que la Agencia Inmobiliaria ya tiene un proyecto muy bien estructurado que incluye la construcción de 8147 viviendas.