Retrasos en obras de Hidroituango sería ‘lesivo’ para la economía del país

Abril es el plazo máximo para que esté lista y expedida la licencia ambiental para la construcción de la Línea de transmisión del proyecto Hidroituango que permita que en agosto finalicen las obras y en diciembre de 2018 entre en operación.

Si no se cumplen estos plazos, empezarían los retrasos y ello acarrearía pérdidas diarias de unos 3.500 millones de pesos y hasta incremento en el precio de la energía en el país.

Así se lo notificó Mauricio Tobón Franco, gerente del IDEA al ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, quien reconoció los retrasos de su equipo técnico con los trámites legales ante Agencia Nacional de Licencias Ambientales.

“Sí esta licencia no se tiene en abril de 2017 no vamos a poder tener listo el proyecto en agosto de 2018 lo que haría que la entrada en funcionamiento no sea en diciembre de 2018 y tenga que postergarse trayendo un sobrecosto para el proyecto, un lucro cesante y una variación de incremento en el precio de la energía para Colombia”, detalló el funcionario.

Además enfatizó que los retrasos ponen en riesgo las finanzas de Epm, el Idea y la Gobernación de Antioquia socios de la generadora, y a ello, se suman las repercusiones para el sector energético y en la economía nacional.

“Se pone en riesgo el cargo por confiabilidad del proyecto que es de aproximadamente 50 millones de dólares, el lucro cesante podría estar en una cifra de 7.000 millones de pesos y dejan de ingresar al proyecto más o menos 3.500 millones de pesos diarios por venta de energía”, puntualizó el señor Tobón Franco.

Desde hace tres años se gestiona la licencia ante la Anla para la central hidroeléctrica más grande del país que generará 2.400 megavatios de energía; actualmente las obras avanzan en un 67 por ciento.