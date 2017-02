“Eso no me trasnocha yo sigo trabajando…” Alcalde de Cúcuta frente a referendo revocatorio

El gobernante local, Cesar Rojas, manifestó que la consulta popular es un mecanismo de libre participación que respeta.

Rojas, señalo que su elección se dio con el caudal electoral más alto en toda la historia de la ciudad donde más de 120 mil cucuteños le dieron su voto de confianza “no me he puesto a pensar, son personas resentidas que tuvieron el poder y que estuvieron trabajando en las administraciones y no hicieron nada porque nada propusieron”.

En sus 14 meses de trabajo, el mandatario, resaltó las obras desarrolladas y las proyectadas en el plan de desarrollo donde afirma que la parte social, vial y económica están siendo abordadas en medio de los factores fronterizos que influyen en estos temas “eso no me trasnocha ni nada que busquen allá todas las firmas que quieran, yo sigo trabajando y la ciudadanía es la que le da el respaldo al Alcalde” precisó el Alcalde.

Los promotores del referendo revocatorio, realizaron el día anterior, el lanzamiento de la campaña que busca recoger más de 30 mil firmas antes del mes de agosto y de esta manera, continuar el proceso que fue avalado en su primera fase por la Registraduria.