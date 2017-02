Colombianos huyen de Venezuela, víctimas de la delincuencia común

No cesa el drama de Colombianos y Venezoanos que siguen llegando a Cúcuta, ante la situación que se registra en el vecino país.

Colombianos víctimas de la delincuencia Venezolana, han abandonado sus tierras para radicarse en Cúcuta "nosotros vivíamos en Puerto Ordaz, pero debimos dejar la finca donde vivíamos, mi familia fue víctima de un secuestro express y es que la situación que se registra allá es muy difícil".

"No es mentira que no se consigue comida, ni medicina, y lo que ganamos en el trabajo no nos alcanzaba para vivir, por todo lo que se vive en Venezuela, decidimos volver a Cúcuta, pero estamos desempelados, buscando que hacer". relató Uriel Bayona

Son muchos los colombianos que por más de tres décadas, viviendo en diferentes estados de Venezuela y hoy deciden regresar a Colombia, pidiéndole al gobierno de su país ayudas para radicarse.