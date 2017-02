Con arma de fuego, asaltan a un menor que iba rumbo al colegio en Cartagena

Un menor de edad que iba rumbo a su colegio, en el barrio La Consolata de Cartagena, fue asaltado por dos motorizados. Uno de ellos le puso un arma de fuego en el pecho y le robó la billetera en el reloj.

“Venía saliendo de la casa cuando dos esquinas después llegan dos motorizados. Yo vi que él se devolvió pero no le presté atención. Cuando vi que se baja el de la moto, se me para en frente y lo empujo porque me sorprendió”, relató el menor a Caracol Radio.

“Me saca el revólver y me lo pone en el pecho, me pide el celular pero yo no lo tenía encima. Le dije que tomara mi cartera y mi reloj. Yo iba saliendo hacia el colegio, eran las 6:05 de la mañana. Salieron a la principal y cogieron hacia la izquierda como yendo hacia El Socorro”, apuntó el menor.

Las autoridades investigan el caso, que conmocionó al barrio La Consolata, al sur de Cartagena.